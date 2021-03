Politsei läheb spordisaalidesse: kas piirangutest ikka peetakse kinni?

PPA kriisistaabi juhi asetäitja Argo Tali sõnul näitavad eelnevate nädalate kontrollid, et üldiselt peavad inimesed piirangutest kinni ja mõistavad nende vajadust. „On vaid väike osa inimesi, kes kehtestatud piirangutest ei tea või keelduvad neid täitmast. Tublid on ka tööandjad, kes tagavad töötajatele ja külastajatele ohutu keskkonna oma kaupluses või ettevõttes,“ rääkis Tali.

„Senisest enam pöörame sel nädalal tähelepanu spordisaalidele, kus inimesed peavad olema hajutatult ja hoidma distantsi. Neljapäevast rakenduvad spordisaalidele ka uued piirangud ning pärast seda teeme pistelisi kontrolle ka uute reeglite täitmise tagamiseks,“ rääkis Tali.

Kontrollkäigud jätkuvad ka toidupoodidesse, tanklatesse, ühistransporti, aga ka väiksematesse ettevõtetesse. „Oleme täheldanud, et just väiksemates poodides ja näiteks tanklates kantakse maske vähem kui kaubanduskeskuses. Igas poes ei ole turvatöötajat, kes maski kandmise kohustust meelde tuletab. Samuti võib põhjus olla selles, et inimene mõtleb, et käib ainult korraks sees ja midagi ei juhtu, kuid praeguses olukorras on tõenäoline haigestuda igal pool. Kontrollime ühtlasi ka desinfitseerimisvahendite olemasolu,“ kirjeldas Tali.

Möödunud nädalavahetusel kontrollisid politseinikud piirangutest kinni pidamist 1533 kohas, sh. 81 meelelahutusasutuses, seitsmes kirikus, 1018 keskuses, 223 ühissõidukis, 224 muus avalikus siseruumis. Kontrollitud kohtades kandis maski hinnanguliselt üheksa inimest kümnest. Maske jagati ligi 900 inimesele. Lisaks tuvastati seitse isolatsioonikohustust rikkunud inimest.