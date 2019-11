Politsei kutsub üles oma kodukoha elanikke nähtavaks tegema

Politsei- ja Piirivalveameti politseileitnant Leena Pukk ütles, et igal sügisel sagenevad pimeda aja saabumisega õnnetused, kus ohtu satuvad kergliiklejad, eeskätt just jalakäijad.

"Kuigi tänaseks on paljud liiklejad mõistnud helkuri kasutegurit ning on selle oma riietele kinnitanud, jagub siin-seal endiselt ka neid, kes helkiva elupäästja taskupõhja jätnud või seda lihtsalt vajalikuks ei pea. Samas jääb pimedal teel jalakäija autojuhile sageli märkamatuks ning näha on vaid inimese küljes rippuv helkur. See on ka jalakäija parim kaitse enda nähtavaks tegemisel ja ohu vältimisel,"viitas Pukk.

Ta lisas, et kogukonna teadlikkuse tõstmiseks kutsume ka tänavu erinevaid ühendusi, külakogukondi, sõprusringkondi ja teisi aktiivseid inimesi üles ennetavalt eeskujuks olema ja abivajajaid nähtavaks tegema.

Politseileitnant Leena Pukki sõnul toimub ennetusüritus tänavu juba kuuendat korda ning seda üle Eesti enam kui 110 kogunemiskohas. Eesti erinevates linnades ja külades toimuv helkurkõnd saab alguse 26. novembri õhtupoolikul ning vältab tunni jagu.

"Helkuriga sõbraks" toimumiskohad ja kontaktid on leitavad prefektuuride Facebooki lehelt. Täiendavate küsimuste korral palutakse ühendust võtta politseinikuga, kes teie soovitud piirkonnas ennetusüritust läbi viib. Näitamaks, kes oma piirkonna elanike turvalisusest hoolib, soovitab politsei osaluse registreerida ka oma koduprefektuuri Facebooki lehel.