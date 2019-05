Politsei kutsemeisterlikkuse võistlustel võtsid kaksikvõidu Kagu jaoskonna võistkonnad

Võistluste peakohtunik Lõuna prefekt Vallo Koppel sõnas, et kaks võistluspäeva Kagu-Eestis möödusid pingeliselt, kuid sellegipoolest väga rõõmsas meeleolus. „Mul on hea meel, et PPA viiendad kutsemeisterlikkuse võistlused tõid Kagu-Eestisse paariks päevaks kokku sedavõrd suure hulga politseinikke. Ühelt poolt said politseinikud proovile panna oma oskused ja teadmised, teisalt panustada oluliselt ka kogukonna turvalisusse, avalikku korda ning liikluse rahustamisesse," selgitas ta.

Võistlustest väljus võitjana Kagu politseijaoskonna esimene võistkond koosseisus Erko Sibul, Dmitri Kulaga, Kevin Keerov ja Jaak Kamber. Teise koha saavutas sama jaoskonna teine võistkond ja kolmanda koha PPA kesküksuste kolmas võistkond.

Tänavu jagunes kahele päevale 11 erinevat võistlusala, milles omavahel mõõtu võeti. Näiteks tuli võistlejatel praktiseerida kogukonnakeskset politseitööd kohalikus külapoes, otsida maastikule kadunud abivajajat, pidada kinni kurjategija, sooritada taktika- ja laskeülesanne, läbi teha vigursõit, anda intervjuu sündmuskohalt, päästa uppuja ning anda talle meditsiinilist abi.

Lisaks tuli võistkondadel varasemalt kodus valmis treida ning siis komisjonile hindamiseks esitada värbamisvideo, mille abil saaks uutele võimalikele kolleegidele politseitöö erinevaid liine tutvustada ning töö köögipoolt näidata. Väljakutsete lahendamise vahelt oli võistlejatel võimalik tutvuda ka Kagu-Eesti vaatamisväärsustega ning noppida lisapunkte vaheülesannetel. Kahepäevane kutseoskuste jõuproov kulmineerus Kääriku Spordikeskuses kaasa elama tulnud kolleegide ning konkurentide valvsa silma all meeleoluka lõpp-võistlusega, mis samaaegselt pani proovile nii võistkondade nutikuse kui kiiruse.