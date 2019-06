Politsei korrakaitsejuht kritiseerib Elroni otsust: kas jalgrattureid oodatakse rongile siis talvel?

"Tegemist ei ole ju tõesti jalgratta transportimisega, nagu kauba viimisega punktist a punkti b. See on ikka liikumisviis, mida peaks soodustama," kirjutas Jaani sotsiaalmeedias.

"Tänu sellele oleks ehk mõni auto vähem liikluses, õhk puhtam, ummikuid vähem, jne. Turvalisem," sedastas Jaani.

Põder küsis sotsiaalmeedias irooniliselt, kas Elron ootab jalgrattaga reisijaid siis talvel? "Meil võiks olla siiski üleriiklikud terviklahendused transpordiküsimuste lahendamiseks ja poliitika kujundamiseks," kirjutas Põder.

Elron teatas eile, et keelab suveperioodil suurema nõudlusega Tartu, Narva ja Viljandi liinidel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga transportimise.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo rääkis eile Delfile, et Elroni otsus jalgrattaga rongiga reisimise piiramiseks võeti vastu tulenevalt rongireisijate arvu kasvust, reisijate enda pöördumistest ning ka selleks, et rongi mahuksid mugavamini need reisijad, kel on vaja reisida ratastooli või lapsevankriga.

"Saame järjest enam klientidelt tagasisidet, et rattaid on rongis liiga palju ja need takistavad liikumist. Nii on meie poole pöördunud lapsevankritega emad, kel on keeruline endale rongis kohta leida, ratastooliga reisijad, samuti paljud teised sõitjad, kes rattarohkuse tõttu ei pääse näiteks WC-sse või on määrinud oma riided," tõdes Kongo.