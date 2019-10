Politsei kinnitusel oli Nõmmel maasturiga majja sõitnud mees juhtunust šokis

Trees rääkis, et mees helistas ise politsei valvetelefonile ja teatas, et tuleb Rahumäe teele ja annab ennast üles. "Täna ta tuligi peale 10-t Rahumäe tee 6 liikluspolitseisse, kus andis omad ütlused."

Kuidas õnnetus juhtus, mees Treesi sõnul täpselt öelda ei osanud. "Ta ütles, et järsku kaotas auto juhitavuse," sõnas ta. Pärast majja sissesõitmist olevat mees püüdnud sealt autoga välja tagurdada, aga siis kohkus ära ja lahkus sündmuskohalt jalgsi.

"Kui ta tuli ütlust andma, siis ta oli küllaltki endast väljas. Pidime ka vett tooma talle, et ta rahuneks," rääkis Trees. Põhjus, miks mees ennast ise üles anda otsustas, oli see, et õnnetuse tagajärjel sai viga laps.

Kas mees võis olla õnnetuse hetkel alkoholijoobes, seda polnud Treesi sõnul võimalik täna enam kindlaks teha, kuid karistused joobes juhtimise ja sündmuskohalt lahkumise eest on põhimõtteliselt samad.

Kuna kannatanutel olid vaid kerged vigastused, on Treesi sõnul antud juhul tegemist väärteoga. Praegu on mees 48 tunniks kinni peetud. Treesi hinnangul on mees valmis ka kannatanute ees vabandust paluma.