Politsei Kaja Kallase ähvardamisest: Eesti politseil on kavas teha koostööd Rootsiga

Greete Palgi

Foto on illustreeriv. Foto: Veiko Vares

Politsei teatas eile, et Kaja Kallase ähvardajate osas kriminaalmenetlust ei alustata. Ähvardajad viibivad Rootsis ning seega ei näinud õiguskaitsjad, et lisaks sõnadele võiks karta tegusid. Politsei märkis, et soovib ähvardused edastanud meestega rääkida, kuid koostööst Rootsi politseiga ei soovinud nad täpsemalt rääkida.