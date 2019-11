Politsei kahtlustab Hiiumaal suurt metsavargust

Tänavu sügisel raiuti Hiiumaal 94-aastase Rootsis elava vanaproua metsast 3400 tihumeetrit puitu, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat". Raietöid jõuti teha mitu nädalat enne, kui tekkis kahtlus, et raieloa aluseks olev volikiri võib olla võltsitud.

Kohalikud on juhtunust šokeeritud, sest keegi ei uskunud, et Hiiumaal saab sellises mahus metsa pihta panna. "Midagi muud ei oskagi öelda, et Paope küla kõige kaunim mets oli," rääkis Rainer Jancis.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et politsei sai juhtunu kohta teata selle nädala algul ning võltsimise tõttu alustati kriminaalmenetlust. Kahtlustatavana ei ole veel kedagi kinni peetud.

Kahju suurus on üle 100 000 euro.