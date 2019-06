Politsei kaasab pühade ajal täiendavad jõud

„Politsei on jaanipäevaks valmis ja juba täna hommikust alates on maanteedel tavapärasemast rohkem patrulle liiklust rahustamas,“ ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Eelkõige panustavad politseinikud pühade ajal oma tegevustes kiiruseületajate ja joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisele.

„Rikkumiste korral on suhtumine range, kuid kaine ja mõistlik peab autojuht olema mitte politsei rõõmuks, vaid enda ja kõigi teiste turvalisuse pärast. Parim viis turvaliseks liiklemiseks on kokku leppida oma sõpruskonnas, kes on kaine autojuht,“ ütles Loigo. „Jaanipäev on sageli see päev, kus sageli tabatakse rekordarv joobes juhte, eelmisel aastal näiteks 100 joobes juhti ja see ei ole kindlasti rekord, mille ületamine kellelegi rõõmu tooks.“

Loigo sõnul annab ilmateade lootust ilusaks jaanipäevaks ning ta kutsub üles kõiki veetma pühadeaega nii, et ei läheks vaja korrakaitsjate sekkumist ega meedikute abi. „Sel aastal tundub tulevat jaanipäev ilma talveriieteta ja seda enam peaksime kõik toredate ja nauditavate pühade üle rõõmu tundma. Ärme siis võta mõne arutu tembuga kelleltki võimalust selle nautimiseks,“ sõnas Loigo.