Politsei kaalub Aivar Mäe trahvi tühistanud kohtuotsuse edasi kaebamist

Harju maakohus tühistas tänase otsusega rahvusooper Estonia endisele juhile Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest politsei poolt määratud 400-eurose väärteotrahvi.

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit ütles, et politsei esmalt tutvub kohtuotsusega ning otsustab edasised tegevused lähiajal.

„Seniks aga analüüsime tehtud tööd ja vaatame veelkord kõik detailid üle, veendumaks, et meie poolt on kõik algusest lõpuni õigesti tehtud," ütles ta. „Kaalume kindlasti ka otsuse edasi kaebamise võimalust."

Ta lisas, et politsei julgustab kõiki, kes tunnevad, et neid on vääriti koheldud, pöörduma esimesel võimalusel politsei poole.

Politsei väärteootsus puudutas kolme episoodi ja just nende üle ongi kohtus vaieldud. Politsei väärteo menetluses kirjeldati, et A. Mäe pani toime kehalise seksuaalse iseloomuga teod ühe kannatanu vastu ajavahemikul 01.11.2018-13.12.2019 vähemalt neljal korral, samuti aegadel 04.06.2019 ja 06.08.2019. Väärteoasjas tehtud otsusega karistati Mäed rahatrahviga 400 eurot. See aga tühistati täna kohtus.