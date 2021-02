Politsei ja terviseamet hakkavad ühispatrullides maskikandmist kontrollima

"Politsei ja terviseamet teevad edaspidi ühispatrulle neis kohtades, kus terviseamet hindab nakatumise riski kõrgemaks. Lisaks kaubanduskeskustele ja meelelahutus- ning toitlustuskohtadele suunatakse tähelepanu rohkem ka ühistranspordile," ütles politsei- ja piirivalveamet (PPA) vanemkomissar Tago Trei reedel ERR-ile. Tema sõnul lepitakse parajasti kokku täpsemat koostööd terviseametiga.

"Terviseamet on saanud viimasel ajal rohkelt kaebusi ühistranspordi osas, mistõttu pööratakse kindlasti tähelepanu bussides, trammides ja rongides toimuvale. Tegemist on avaliku ruumiga, kus tuleb kanda maski ning võimalusel hoida ka distantsi. Nii võibki ühispatrulle esimesel nädalal kohata ühistranspordis, aga järgneval nädalal näiteks toitlustusasutustes," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ERR-ile.

Ühispatrullide käivitamine koos terviseametiga lähtub valitsuse korraldusest, mille kohaselt on vastutav asutus terviseamet, kellel on ametiabi korras õigus politseid kaasata, selgitas Trei. "Eelkõige on politsei abi soovitud järelevalvetegevustes ehk sellega aitab ka politsei maskikandmist ja teistest piirangutest kinnipidamist jõustada," ütles Trei.