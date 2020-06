Politsei-ja piirivalveamet saab uue sisekontrolli juhi

Pärkna oli siiani politsei-ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal. PPA sisekontrolli pikaaegne juht Raul Vahtra lahkus ametist tänavu jaanuari lõpus.

PPA peadirektoril Elmar Vaheril on kolm asetäitjat. Krista Aas on asetäitja arenduse alal, Pärkna tegeles teabehalduse ja menetlusega ning Janne Pikma on peadirektori asetäitja varade alal.

"Piirivalveosakonna loomise tõttu tänavu mais muutub ka teiste PPA kesküksuste struktuur, sest uue osakonna koosseisu liikus suur osa praeguse teabehaldus- ja menetlusosakonna töödest ja inimestest. Seetõttu ei jää pärast 1. juulit enam PPA struktuuri teabehaldus- ja menetlusosakonda, mida Pärkna seni juhtis," selgitas PPA avalike suhete juht Tuuli Härson.

Aprilli lõpus saatis siseministeerium välja teate pealkirjaga: "Siseminister Mart Helme: loome eraldiseisva piirivalve". Mai alguses nimetati ametisse piirivalve uus juht Egert Belitšev, kes on sellest ajast PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal. Eelnevalt oli Belitšev PPA integreeritud piirihalduse juht.

PPA sisekontrolli eelmine juht Raul Vahtra lahkus politseist jaanuaris, asudes tööle Swedbank Eesti juhatuse liikmena.