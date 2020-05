Politsei ja mupo hoiavad 9. mail võimalikel rahvarohketel kohtadel silma peal

Munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt selgitas, et mupo on nädalavahetusel väljas suurendatud jõududega, kuna nädalavahetusel on vaja kontrollida mängu- ja spordiväljakuid ning noorte kogunemiskohti. “Vajadusel saame oma patrullid ringi tõsta ja anda uued tööülesanded,” lisas Hunt.

Tavaliselt on päevasel ajal keskmiselt väljas 10 mupo patrulli, sama on ka 9. mail, kuna II maailmasõjas langenute mälestusüritusi sel aastal ei toimu.

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit kinnitas sama, et politsei kontrollib tuleval nädalal eriolukorra reeglite täitmist terves Eestis. “Suur osa politsei tööst ongi praegu seotud kogunemis- ja liikumispiirangutest kinni pidamise kontrollimisega. Selleks oleme kogu Eestis suurendanud patrullide arvu ligikaudu kaks korda, mis tähendab, et ööpäevas on avalikku korda tagamas umbes 150 patrulli. Nädalavahetustel on väljas kuni 200 patrulli,” rääkis Saarniit.

Politsei hoiab igal nädalavahetusel silma peal kohtadel, kus inimesed tõenäoliselt koguneda võivad. “Oluline on järgida 2 + 2 reeglit, mis aitab piirata viiruse levikut. Eelkõige saavad inimesed eriolukorra reegleid järgides iseenda ja lähedaste tervise eest hoolitseda,” rõhutas Saarniit.

Kui keegi ei mõista eriolukorra reeglite täitmise tähtsust ja eirab ka politsei suuniseid, saab talle rakendada sunniraha või alustada väärteomenetlust. “Enamik inimesi mõistab väga hästi, miks kontaktidest hoidumine on praegu tähtis ning hoiab väljas liikudes nõutud vahet. Politsei soovitab vältida käike, mis pole hädavajalikud ning hoiduda kohtadest, kus liigub rohkem inimesi,” tuletas Saarniit meelde.