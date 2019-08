Politsei hakkab omavalitsusi radikaliseerumise teemal koolitama

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametniku Pärtel Preinvaltsi sõnul said koolitused alguse juba kevadel, aga alates oktoobrist jätkatakse nendega suuremas mahus.

Preinvalts sõnas, et koolitustel õpetavad radikaliseerumise varajast märkamist politseiametnikud ning partnerid, kellega koostöös valmis ka kohalike omavalitsuste juhendmaterjal.

„Peamiselt loenguvormis koolituste eesmärgiks on ka valdkonnaga tegelevate ametnike koostöövõrgustiku elavdamine, mistõttu plaanime osa õppest läbi viia rühmatöö formaadis. Samuti aitavad koolitused tulevikus senisest paremini kaasata erinevaid osapooli temaatiliste väljakutsete lahendamisel,” sõnas Preinvalts.

Kevadel tutvustas PPA ka kohalikele omavalitsustele mõeldud käsiraamatut “Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö”. Käsiraamatuga koos julgustas PPA kohalikke omavalitsusi saatma oma tähelepanekuid või küsimusi radikaliseerumise kohta meiliaadressile rad@politsei.ee. Meiliaadressil saab infot vahetada PPA kultuurilis-religioosse riskikäitumise ekspertidega.

Preinvaltsi sõnul pole kohalikud omavalitsused seda veel aktiivselt kasutama hakanud ning praegu on meiliaadressi kasutanud kolleegid politsei- ja piirivalveametist ning teised partnerid. Preinvalts sõnas, et meiliaadress leiab kindlasti rohkem kasutust sügisest, mil kohalikke omavalitsusi sel teemal koolitama hakatakse.

„Radikaliseerumine on vahest teistsuguste tagajärgedega, aga sisuliselt samasugune riskikäitumine, nagu seda on alkoholi või teiste mõnuainete tarbimine või muu teisi kodanikke häiriv tegevus ning sellist käitumist aitab ennetada võimalikult varajane märkamine,“ sõnas Preinvalts. Tema sõnul on demokraatlikus riigis oma mõtete ja seisukohtade avaldamine normaalne nähtus. „Tähelepanelik tuleks olla siis, kui seda ei tehta enam rahumeelselt,” ütles Preinvalts.