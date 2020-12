Politsei hakkab isolatsioonikohustuse täitmisele rohkem tähelepanu pöörama

Politsei kontrollib oma tavapäraste ülesannete täitmisel senisest enam nakatumisriskiga inimese kodus püsimise kohustuse täitmist. Isolatsiooninõude eiramise juhtumite info edastab politsei Terviseametile, kus otsustatakse edasised sammud ja võimalik sunniraha määramine.

„Väga laiaulatusliku viirusnakkuse leviku pidurdamiseks on kriitilise tähtsusega üksteisele ohtu kujutavate inimeste püsimine kodus. Ehk kes on ise viirusekandjad, nakkusohtliku haigega välisreisil või lähikontaktis olnud isikud. Kuna vastutus iga uue haige lisandumise vältimiseks lasub meist kõigil, palus Terviseamet politseil pöörata suuremat tähelepanu selle olulise nõude täitmisele,“ rääkis Terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

PPA kriisijuht Egert Belitševi sõnul saab politsei nõude täitmist jälgida näiteks liiklusjärelevalve käigus, piirikontrollis või muude ülesannete täitmisel. „Viiruse leviku peatamiseks suurendame ka patrullide väljapanekut, et saaksime juhtida rohkemate inimeste tähelepanu kehtestatud piirangutele, kontrollida piirangute täitmist ning jagada vajadusel ka maske,“ rääkis Belitšev.

Politsei kontrollib koroonaviiruse isolatsiooninõude täitmist ka Narva piiripunktis

Politsei pöörab piirikontrollis suuremat tähelepanu inimesele määratud kodus püsimise kohustusele. Kui piiriületaja rikub koroonaviiruse isolatsiooninõuet, edastab politsei selle info Terviseametisse sunniraha määramiseks.

Kolmandast riigist Eestisse siseneja peab püsima isolatsioonis kümme päeva, kuid iga nädal ületab kümmekond sellise kohustusega inimest riigipiiri korduvalt.

Ida prefektuuri kriisijuhi Üllar Kustala sõnul kontrollib politsei nüüdsest iga piirületaja puhul seda, kas inimesele on varasemalt määratud isolatsioonikohustus. „Kui näeme, et reisija peaks tegelikult püsima kodus või viibimiskohas, kuid on kümne päeva jooksul uuesti riiki sisenemas, siis fikseerime selle juhtumi ja edastame need andmed sunniraha määramiseks Terviseametisse,“ rääkis Kustala.Politsei pöörab piirikontrollis suuremat tähelepanu inimesele määratud kodus püsimise kohustusele. Kui piiriületaja rikub koroonaviiruse isolatsiooninõuet, edastab politsei selle info Terviseametisse sunniraha määramiseks.