Politsei esitab edasipidi piiridel küsimusi teekonna ja tervise kohta. Piiriületamise aeg pikeneb

Juba eelmisest reedest alates on Eestisse sissesõitjad saanud koroonaviiruse eest hoiatava flaieri. Enamasti soovitakse juhtidele lihtsalt head reisi, aga kui keegi näib väsinud või unine, päritakse tervise järele ja soovi korral saab inimene ennast kraadida. Siiani pole kellegagi probleeme olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedel juhtis bussijuht politseinike tähelepanu sellele, et üks reisija köhib pidevalt. Nii tuligi temaga vestelda. Kuna naine oli juba varem haige olnud, piirduti sellega, et toodi talle igaks juhuks mask.

Bussides võib praegugi aega minna, aga piiriületusele kuluv aeg pikeneb peagi oluliselt.

"Inimene peab vastama politseinike küsimustele, politseinik täidab andmekogus vastused, vastused salvestuvad ja pädev astutus - terviseamet - hakkab neid töötlema. Palve inimestele on olla valmis piirikontrollis olema pikemat aega, võivad tekkida järjekorrad. Täna siin olles on näha, et piiriületuste arv ei ole enam nii tihe kui varem, mis annab kindlasti meile hõlpu, et oma tööd hästi teha," rääkis Vaher.

Vaher ütles, et bussifirmadega püütakse kokku leppida, et ankeedi saab inimene täita bussis ja piiril möödub siis kõik palju kiiremini.

Et piiril jätkuks inimesi, korraldab politsei oma töö ümber.