Politsei: eriolukorra piiranguid rikuti rohkem kui 6000 korda

Kui eriolukorra ajal oli väljas kaks korda rohkem patrulle kui tavaliselt, et jälgida kehtestatud piirangutest kinnipidamist, siis nüüd patrullide arvu vähendatakse ja piirangute täitmise üle hakkab järelevalvet tegema terviseamet, vahendab ERR.

Eriolukorra alguspäevil sai politsei kehtestatud liikumispiirangute rikkumise kohta teateid 300 korral ööpäevas, eriolukorra lõpus kahanes see arv 20-ni. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Toomas Malva ütles, et kui helistati, siis üldiselt oli tegemist ka tõsise probleemiga.

Kokku pidi politsei reageerima enam kui 6000 korral, 110 korral määrati korduvatele rikkujatele ka sunniraha, mis jäi keskmiselt 400 euro alla. Malva lisab, et reeglitest möödavaatamisel oli üldjuhul seltskonna kaaslaseks alkohol.

"Meil tekkis huvitav kogemus, et me saime päeval hästi palju tööd teha. Kui alkoholimüük oli keelatud õhtuti, siis ega alkoholi väljakutsete arv ei vähenenud, jäi sarnaseks. Aga need olid kõik päeval," ütles Malva.