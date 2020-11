Politsei ei andnud ugandalasele Eestis asüüli, kuna mees ei suutnud enda homoseksuaalsust tõestada

2018. aasta suvel saabus Eestisse Uganda vabariigi kodanik, kes järgmisel päeval lahkus kohe Rootsi ning palus seal rahvusvahelist kaitset. Nimelt diskrimineerib Uganda seksuaalvähemusi ja samasoolise paari vahekord on karistatav lausa eluaegse vangistusega. Rootsi andis mehe üle taas Eestile, kuid politsei- ja piirivalveamet (PPA) otsustas 2019. aastal, et kaitse on põhjendamatu.

PPA tõi välja, et mees kardab kodumaal tagakiusamist pere ja sugulaste poolt. PPA hinnangul polnud mees aga gei. “Kaebaja oskas nimetada vaid ühte seksuaalvähemuste ühingut Ugandas. Samas märkis ta vestlusel, et on soovinud aktivistiks hakata,” seisab riigikohtu lahendis. Lisaks ei uskunud PPA, et 2010. aastal piinati meest nõiadoktori rituaaliga Uganda politseijaoskonnas, kui mehe pere ta seksuaalse orientatsiooni teada sai.