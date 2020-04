Politsei alustas kaitseliitlaste kiirkorras väljaõpetamist

Koroonaviiruse kiire leviku tõttu Saaremaal muutis eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas möödunud laupäeval rangemaks kohapealsed liikumiskeelud ja –piirangud, mis tähendab ka järelevalve suurenemist. Kuna eriolukord on PPA-le juba toonud kaasa rohkem tööd, tuli täiendavate ülesannete täitmiseks kaasata enam inimesi. Seetõttu otsustas valitsus kokkuleppel vabariigi presidendi, kaitseministeeriumi ja kaitseliiduga kaasata politseile appi kaitseliitlased.

Hetkel pole teada, kas rangemad piirangud võidakse kehtestada ka teistes Eesti piirkondades. Aga kui kehtestatakse, siis ei pruugi politsei jõududest nende tagamiseks piisata ning seetõttu teebki PPA neid koolitusi ettevaatavalt. Kui sellise ettevalmistusega kaitseliitlasi ühel hetkel vaja läheb, siis on nad juba ette valmistatud. Nagu öeldud, kaitseliidu kaasamine eeldab nagunii valitsuse otsust ja presidendi nõusolekut.

Selleks, et olla valmis viiruse suuremaks levikuks, on PPAs välja töötatud reservisüsteem. Eelmisest nädalast alates saadeti üle Eesti koju mitusada politseinikku, kelle peamiseks ülesandeks on olla terve ja tulla eesliinile siis, kui osa praegusest eesliinist haigestub või peab pereliikme haiguse tõttu koju jääma. "Reservis olevad ametnikud täidavad ülesandeid, mida kaugtööna teha saab. Samuti on nende ülesandeks teha näiteks kontrollkõnesid 14 päevaks kodus olema kohustatud inimestele. Nii tagab politsei oma ressursi jätkusuutlikkust," selgitas Malva.

Eilse seisuga on koroonaviirus tuvastatud seitsmel PPA töötajal.

Eilse seisuga on koroonaviirus tuvastatud seitsmel PPA töötajal.

