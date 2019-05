Politoloog Tõnis Saarts: nii järsk mainekaotus peaks Keskerakonna liidrid kindlasti murelikuks tegema

Keskerakonna reitingu tõusmiseks peaks erakond vaid ootama. “Keskerakonnal on vaja ajapikku oma pettunud toetajatele näidata, et liigsed kartused EKRE osas on olnud ennatlikud. Tuleb veenda avalikkust, et EKREga saab teha täiesti "normaalset" valitsust, mis ilma igasuguse radikaalsuseta suudab Eesti elu paremaks teha,” selgitas Saarts. Tema hinnangul praegused märgid küll ei näita, et EKRE taltuks ja neist saaks tavapärane valitsuspartei. “Kui praeguses koalitsioonis saabki tooniandjaks ja kogu valitsusliidu maineloojaks EKRE, siis on Keskerakond ja Jüri Ratas teinud ilmselgelt vale valiku. Praegused märgid sellele võimalusele viitavad, aga see on siiski vaid teekonna algus…”