Politoloog: see koalitsioon on riskantne kõigile osapooltele

Saarts ütles, et tema arvates on võimulepe on ennekõike Isamaa ja Keskerakonna nägu, kuhu aeg-ajalt lõikub sisse ka EKRE mõnevõrra radikaalsem toon, vahendab ERRi uudisteportaal.

Keskerakonna puhul ei paista Saartsi sõnul leppes ühtegi märgilist suurt lubadust, isegi mitte pensionitõusu.

"See koalitsioonileping on palju lühem kui harilikult Eestis on tehtud. Ta on palju üldsõnalisem. Ja ma arvan, et seal on meelega väga palju otsi lahti jäetud, sest tegelikult keegi nendest kolmest osapoolest ei tea, milliseks koalitsioon kujuneb ja millist poliitikat ta täpselt ajama hakkab," lausus Saarts.

"Ma arvan, et see koalitsioon on seotud kõigile osapooltele teatud riskidega. Ja EKRE valitsuspartnerina on tundmatu. Me ei tea, kuidas EKRE selles koalitsioonis käituma hakkab, kas nad kavatsevad ka edaspidi korjata nii-öelda stiilipunkte oma radikaalsete väljaütlemiste ja repliigiskandaalidega või võtavad konstruktiivsema joone. See on kindlasti võtmekoht selle koalitsiooni edasises käekäigus," lisas Saarts.

Saarts avaldas lootus, et radikaalne tonaalsus ei hakka olema uus normaalsus Eesti poliitikas.