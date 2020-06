Politoloog: noorem Helme sobib pikaajalise plaani täitmiseks paremini

Mart Helme teatas täna toimunud EKRE volikogul, et juhina ei jätka ja soovib selles ametis edaspidi näha Martin Helmet.

"Mart ja Martin Helme on EKRE koos üles ehitanud ning on igati ootuspärane samm, et üks hetk saab juhtimine üle antud. Nagu ta seda on ise kommenteerinud, siis oli see pikalt kaalutletud ja raske samm," märgib Mölder. "Üks hetk pidi see juhtuma, kuid ei saa öelda, et see oleks ammu oodatud samm. Samas, tagantjärele tarkusega oleks võinud vihjeid sellele välja lugeda Helmede ühest hiljutisest pühapäevasest raadiosaatest."

Mölder viitab, et lisaks oma lahkumisele erakonna juhi kohalt rõhutas Mart Helme täna ka EKREe suuri eesmärke - saada järgmistel valimistel peaministrierakonnaks. "See tähendab, et nad peaksid tegema valimistel vähemalt teise tulemuse ning oma praegust toetust suurendama umbes 10 protsendi võrra. Selle eesmärgi täitmiseks peaks EKRE veenma kõiki neid inimesi, kes on kunagi arvestatavagi tõenäosusega kaalunud nende poolt hääletada, seda tegema ning lisaks veel ilmselt toetajaid juurde leidma. See on väga ambitsioonikas samm, kuid ma ei oota, et see või juhivahetus EKREt erakonnana muudaks."

Ta nendib, et vähemalt lühiajaliselt muutub selle juhivahetusega ilmselt vähe. "Mart Helme jääb erakonna juhtimisele erakonna aseesimehena lähedale ning tema ja Martin Helme poliitilistes suundumustes olulisi erinevusi ei ole. EKRE jääb selleks samaks EKREks, mis suutis seitsme aastaga tulla nullist valitsusse ja Eesti poliitilist maastikku oluliselt mõjutada. " Tema hinnangul on eesmärgiks nüüd mitte ennast mugandada mõne teise erakonna soovidega, sest see on ainus viis, kuidas näiteks praegune Reformierakond võiks nendega koostööd kaaluda, vaid minna oma teed pidi veel edasi ning leida võimalusi oma toetuse suurendamiseks. "Viia ennast positsiooni, kus teised peavad ennast mugandama nendega."

Mölderi hinnangul on Martin Helme väga terava vaistu ja meelega võimekas poliitik ning erakonna edasi viimine oma suurte eesmärkide suunas saab olema kindlasti sama raske, kui tema peaaegu nullist üles ehitamine. "Eriti kui tahetakse järgmistel valimistel vähemalt teine tulemus teha. Ilmselgelt on tegemist pikaajalise plaaniga ning seetõttu sobib noorem Helme selle ülesande täitmiseks paremini."