Politoloog: kui Keskerakond või EKRE lepitussammu ei astu, siis see valitsus kaua ei kesta

Mart Järvik jäi küll ametisse edasi, aga väga kõnekas oli see, mida ütles Jüri Ratas, et kohtumine temale vastuseid ei andnud ega usaldust ei tõstnud ning lähipäevil tuleb arutada Järviku jätkamist nii koalitsioonipartneritega kui ka erakonna sees. Mis on teie hinnang, kas praegu on oht, et see koalitsioon võib kokku kukkuda?

Kriis tundub olevat isegi tõsisem kui see oli Elmar Vaheri juhtumi puhul. Küsimus on, et kumb pool on nüüd valmis astuma sammu tagasi: kas selleks osapooleks on jälle Keskerakonna pool ja Jüri Ratas või teevad mingeid lepitus-samme ka Helmed ning EKRE. Kuskil mingisugune järeleandmine või kompromissikoht peab tulema, sest kui mõlemalt poolelt saadetakse edasi sama jõulisi sõnumeid, siis ma ei näe, et see valitsus võiks jätkata. Meenutagem, et Vaheri juhtumi puhul tegi üks Helmetest lepituskäigu ja vabandas. Täna lepitusnooti EKRE suunalt tulnud veel pole. Kuid, kui nad mõistavad, et Ratas seekord mööndusi ei tee ja nad leiavad end peagi opositsioonist, siis võib-olla nad hindavad olukorra ümber.

Kui nüüd Jüri Ratas ja Keskerakond taaskord järele peaksid andma ja Järvik peaks tõesti ministrina ametis jätkama, siis mis olukorda seab see Keskerakonna ja ka Jüri Ratase? Kas tekib lõplikult see mulje, et Ratas on peaminister Mart ja Martin Helme valitsuses?