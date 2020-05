Politoloog ELi hiiglasliku toetuspaketi kohta: Euroopa Komisjon mängib teadlikult pokkerit

Grete Põlluste uudised@epl.ee RUS

Braghiroli ei usu, et lisameetmete pakett võiks kvalifitseeruda küsimuseks, mida tuleks lahendada referendumi abil. Kollaaž.

Üle Euroopa vastakaid emotsioone esile kutsunud väljumisstrateegia on Martin Helme silmis lausa sedavõrd revolutsioonilise sisuga, et sellega nõustumine võib eeldada Eestis rahvahääletust. Kuidas hindab paketti aga politoloog? Kas Martin Helme nägemusel referendumi vajalikkusest on tõesti põhi all?