Politoloog ei usu, et koalitsioonipartnerid võiksid Ratase umbusaldamisega kaasa minna

Saarts ütles siiski, et erakondadel on erinevad motivatsioonid, miks selles koalitsioonis olla ja see hoiab praegu valitsust koos. Saarts sõnas, et EKRE jaoks on see koalitsioon võimalus ennast esmakordselt valitsuses teostada, Keskerakonna jaoks võimalus hoida peaministripositsiooni ning Isamaa jaoks on praegune valitsus ilmselt üks vähestest kooslustest, kus neil õnnestub mitmeid oma radikaalsemaid ja rahvuskonservatiivsemaid ideid ellu viia.

Reformierakond teatas eile, et kutsub peaminister Jüri Ratase umbusaldamiseks kokku erakorralise riigikogu istungi. Saarts sõnas, et Ratase umbusaldamise tõenäosus ei ole väga suur ja ta ei usu, et koalitsioonipartnerid umbusaldamisega kaasa lähevad. “Miks peaks EKRE liikmed hääletama Ratase vastu? Ratas asus küll Vaheri poolele, aga umbusaldamine tähendaks ju valitsuse kukkumist ja EKRE opositsiooni langemist,“ ütles Saarts.

Saartsi sõnutsi võinuks Mart Helme umbusaldamine olla isegi edukam ettevõtmine. “Ma arvan, et Helme umbusaldamise tulemusi olnuks palju raskem ennustada ja valitsuse püsimise seisukohast oleks see mõnevõrra riskantsem, sest me ei tea, kui paljude Keskerakonna või Isamaa liikmete jaoks on Helme senine tegevus olnud kooskõlas nende väärtuste ja arusaamaga valitsemisest,” ütles Saarts.

Saartsi sõnul näitab märk, et Reformierakond otsustas umbusaldada just Ratast, et opositsioon tegelikult ei soovi veel valitsuse lagunemist. Tema sõnutsi saadeti ühtlasi ka Ratasele kaudne sõnum, et ta ei pruugi enam uues Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonis peaministritooliga arvestada või kaalub Reformierakond hoopis teisi variante.