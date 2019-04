Politico valis Kaja Kallase üheks mõjukamaks europarlamendi lõpetava koosseisu saadikuks

Politico tõi välja, et parlamendi liikmena säras Kallas palju vastuolusid põhjustanud digiteemadel, hiljem aga võitis tema juhitud erakond Eestis parlamendivalimised.

“Politico on üks Euroopa Liidu tegemisi kõige põhjalikumalt kajastav väljaanne ja mul on suur au hoida selles edetabelis eestlaste au kõrgel," ütles Kallas.

"Püüdsin oma tööd teha pühendunult ning kuigi olin Euroopa parlamendis esimest korda, õnnestus mängida olulist rolli erinevate protsesside mõjutamisel. See näitab, et ka väikesest Eestist tulnu saab olla arvestatav tegija.," rääkis Kallas.

Ta lisas veel, et seetõttu on eriti oluline, et saadaksime Euroopasse hea võrgustikuga töötahtelised saadikuid, keda tema sõnul on Reformierakonna kandidaatide seas palju.

Politico hinnangul oli Euroopa parlamendi mõjukaim saadik Itaalia peaministriks läinud Matteo Salvini.

Kallas oli Euroopa Parlamendi saadik aastatel 2014-2018.

Euroopa Parlamendis on 750 liiget.

Edetabeliga saab tutvuda SIIN.