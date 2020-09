Poliitilised järeldused Sagadist: kunstlikult turismisektorit üleval hoidma ei hakata, teadusrahastus peab lõpuks küündima ühe protsendini SKTst

“Turismisektor kindlasti ellu ei ärka,” ütles Seeder. “Ühte sektorit lihtsalt riigi rahadega pikka aega üleval pidada ei ole mõttekas”. Ta tõdes, et mingi hulk oskusteavet omavaid inimesi on sektorisse vaja ning kuidagi tuleb turismisektori maandumist pehmendada — see aga ongi edasiste arutelude teema.

“Lõpuks teeme meie üldised poliitilised valikud — rakendavad neid ja töötavad detailselt läbi asjatundjad-eksperdid ja rakendusasutused,” lisas Seeder.

Sotsiaalminister Kiige sõnul arutati turismisektori toetamist täiendtööturu teenuste pakkumise läbi. See tähendab eeskätt koolitusi ja ümberõppe võimalusi nii inimestele, kes on töökaotamise riskis kui neile, kes on juba tööst ilma.

“Seda ju nendivad ka turismiettevõtted, et suure tõenäosusega ei ole reaalne, et turismisektor senises mahus nüüd jätkaks,” ütles Kiik. “Teatud kokkutõmbumine seal igal juhul tuleb”.

Kiik märkis, et turismisektor see koht, kus on võimalik taotleda toetust Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist.

Millest või kellest oleneb see, kuivõrd turismisektor Eestis kokku kuivab? Kiige sõnul on turismisektori töötajate tulevik suuresti lähinaabrite poliitikute kätes. Selgemaid otsuseid saab Kiige sõnul teha siis, kui on teada, mis on need riigid, kust turistid Eestisse üldse tulla saavad — selle pealt on võimalik arvestada, kui suur saab olema sektoris tööjõuvajadus.

“Täna meil tegelikult selles selgust ei ole,” ütles Kiik. “Ükski riik ei ole teadaolevalt Eestit punaseks riigiks hetkel kuulutanud, aga me teame, et see oht meie lähinaabrite mõttes on.”