Poliitikasaated: Helme võib peagi siseministri kohalt lahkuda

"Väidetavalt on nüüd valitsuse püsimajäämise hind see, et Mart Helme taandub õige pea siseministri positsioonilt ja lahkub erakonna esimehena riigikogusse," rääkis Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau pühapäeval R2 saates "Olukorrast riigis".

"Kõikide nende sigaduste hind on see, et ta peab oma portfelli maha panema ja olema lihtne riigikogu liige. Ning EKRE peab taas kord seisma olukorra ees, kus neil tuleb leida uus minister," jätkas Karnau.

Helme peatset lahkumist valitsusest pidasid võimalikuks ka Vikerraadio saate "Samost ja Sildam" tegijad.

"Väga võimalik, et järgmisel aastal Mart Helme erakond leiab mingi võimaluse, kuidas ta viia mõnele auväärsele kohale riigikogus," ütles Anvar Samost. "Näiteks fraktsiooni esimeheks," lisas selle peale Toomas Sildam.