POLIITBLOGI | EKRE, Keskerakond ja Isamaa peavad volikogusid. Koalitsioonikõneluste käigus on olnud erimeelsusi

Anette Parksepp: Naasime fotograafiga tund enne volikogu eeldatavat lõppu Radissoni, aga volikogu on juba pool tundi tagasi lõppenud. Kas kõik oli niivõrd selge, et arutelud läksid ootamatult ludinal, läheme uurime Toompeal Jaak Madisonilt.

Indrek Tark: Keskerakonna volikogul paluti pärast europarlamendi valimiste kandiadaatide tutvustamist ajakirjanikel saalist lahkuda. Päevakorras oli pärast seda veel valimiskonverentsi avalduste vastuvõtmine, juhatuse koosseisu muudatuste kinnitamine ja riigikogu valimistulemuste analüüs. Volikogu lõppeb kell 14.45.

Heliis Nemsitsveridze: http://www.delfi.ee/article.php?id=85763929

Heliis Nemsitsveridze: Isamaa volikogul on ametlik osa lõppenud, enamik inimesi sätib end lahkuma. Meeleolud on selgelt optimistlikud. Üks liige märkis Delfile, et ka volikogul peetud kõnedest jäi mulje, et koalitsioonikõnelused ummikusse ei jookse. Kuna Isamaal oli jõuline positsioon, et taoline koalitsioon sündida saaks, loodetakse häid ministrikohti. Näiteks saada taas enda kätte justiitsministri positsioon.

Heliis Nemsitsveridze: Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei avaldanud intervjuus Delfile koalitsioonileppe kohta ühtegi uut detaili. Samuti kinnitas ta, et plaanitakse jätkata kolmikliiduga ning leppeni püütakse jõuda järgmise nädala lõpuks.

Heliis Nemsitsveridze: http://www.delfi.ee/article.php?id=85763703

Heliis Nemsitsveridze: Keskerakonna kandidaadid eurovalimistel teevad ühispildi. Esinumber on Yana Toom. Seejärel on nimekirjas Enn Eesmaa, Aadu Must, Vadim Belobrovtsev, Anneli Ott, Erkki Savisaar, Andrei Korobeinik ja Igor Gräzin ning punkti paneb Taavi Aas.

Heliis Nemsitsveridze: Isamaa kinnitas valimiste põhiteesidhttp://www.delfi.ee/article.php?id=85763575

Indrek Tark: Kesti Sarapuu paneb ette nimekirja kinnitamise, seda ka tehakse. Sealjuures annab Kersti Sarapuu ettepnekul volikogu erakonna juhatusele õiguse nimekirja muudatusi teha.

Indrek Tark: Jüri Ratas tutvustab erakonna europarlamendi valimiste kandidaate. Kandidaadid on Yana Toom, Enn Eesmaa, Aadu Must, Vadim Belobrovtsev, Anneli Ott, Erki Savisaar, Andrei Korobeinik, Igor Gräzin ja Taavi Aas.

Indrek Tark: Tanel Kiik räägib EL-i migratsioonipoliitika põhimõtetest: Peamine tähelepanu peaks minema päritolulriikide olukorra parandada aitamisele. Vajalik kohalepalne stabiilsus, inimväärsed elamis- ja töötingimused Aafrika mandri riikidesse. Ka Euroopa liidu välispiiride tugevdamine. Keegi meist ei soovi ju Euroopa Liidu sisepiiride tekitamist.

Indrek Tark: Keskerakonna volikogul on kohal ka hiljutine reformierkondlane euroskeptik Igor Gräzin.

Anette Parksepp: Helme nahutas korralikult ka ajakirjandust." Me oleme jõudnud olukorda, kus meil pole ainult võimalik ühiskonda mõjutada, uusi teemasid fookusesse võtta, vaid meil on võimalik ka hakata neid ellu viima. See on täiesti uus olukord ja pole ka imekspandav, et Eesti Vabariigis on puhkenud meedia marutõbi. Mitte ainult meedia marutõbi, vaid ka poliitiliste oponentide köetud ühiskonna polariseerimine, kihutustöö vale, laim, laest võetud süüdistused."

Indrek Tark: Jüri Ratas loeb ette Keskerakonna, erakonna ISamaa ja EKRE volikogude ühise avalduse teksti (teatavasti toimuvad kõigi kolme erakonna volikogu kokkusaamised üheaegselt.)

Indrek Tark: Jüri Ratas europarlamendi valimistest. Peame veel kaks kuud vastu pidama, siis tuleb suvi, kui saab puhata. Järgmised valimised kahe aasta pärast.

Anette Parksepp: EKRE volikogus algas suletud osa. Mart Helme tegi aga volikogule ja ajakirjanikele kõigepealt sissejuhatuse, kus tunnistas, et erakond on täiesti uues ja EKREle suuresti tundmatus olukorras, kus tuleb hakata ideid ellu viima. "Meil on ainult kolmandik valitsusest ja me ei saa seal käituda nagu me oleksime selle valitsuse ainumoodustajad. Mõnikord peame peatuma, taktikaliselt sammu tagasi astuma, liikuma sihikindlalt oma eesmärkide poole. Meie elu läheb oluliselt raskemaks. Meie kommunikatsioon avalikkusse läheb oluliselt raskemaks, sest lihtne on panna püsti loosungeid ja öelda, et kui meie tuleme võimule, teeme ära! Hoopis keerulisem on ühena kolmest partnerist neid asju ellu viia. Siin on vaja sihikindlust, tarkust, tihtipeale ka kavalust. Ma ei ütle, et poliitikas oleks täiesti välistatud ka alatus. Me näeme, kuidas ka meie võimalikud koalitsioonipartnerid kasutavad vahepeal selliseid... trikke - ärme ütle alatusi, aga trikke."

Indrek Tark: Jüri Ratas räägib koalitsioonikõnelustest. Reformierakonna eelkonsulatsiooni käigus öeldi, et üldise 500-eurose maksuvabastuse nõudmisest ei taganeta. Nii poleks me oma valimislubadusi saanud täita. Võtsime siis ise initsiatiivi, et uus koalaitsioon moodustada. Oleme vaatamata korduvale valimiste võitmisele olnud 14 aastat opositsionis. Saame täna loodavas koalitsioonis oma valijate eest kõige paremini seista. Ka Keskerakonnaga koostööd on varasemalt korduvalt välistatud. Ütlesin, et kui EKRE muutub, siis oleme nõus nendega koostööks. Praegu toimuv on demokraatlik protsess. Senini pole läbirääkimsied olnud kerged ja jäävad keeruliseks kuni lõpuni. Kuid kõigil kolmel partneril on soov leida kompromiss. Ärgem laskem ennast heidutada Keskerakonna ajutisest toetuse langusest, kuid olukord on keeruline. Kui valijad näevad, et seisame sidus aühiskonna ees. Iga erakonna liikme kohus on valijaid rahustada. Kahju, et erakonna liikmete hulgas on selliseid, kes seda pole teinud. Anname hinnangu koalitsioonileppele, kui see peaks sündima. Järgmisel laupäeval, 6. aprillil toimub uus volikogu, kus arutatakse, kas kiita koalitsioonilepe heaks.

Heliis Nemsitsveridze: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243467

Indrek Tark: Jüri Ratas: Kui meil ei õnnestu oma ideid realiseerida valitsuses, oleme kindlasti tugev ka opositsioonis.

Heliis Nemsitsveridze: Vahepeal on Mustamäel kokku saanud Keskerakonna volikogu. Vaadates pilte, algas neil kohtumine väga soojalt

Anette Parksepp: Mart Helme: Kahepäised ministeeriumid likvideeritakse, jääb 12 ministrit. Ministriportfellid jaotatakse võrdselt, kõik saavad neli ministrit.

Indrek Tark: Jüri Ratas riigikogu valimise tulemustest: kõik, ka ajakirjandus, arvas, et Keskerakond võidab valimised. Seda lasksid oodata ka küsitlustulemused. Jäime teiseks, häälte tulemus jäi varasemaga võrreldes samaks. Osaliselt mõjutas meie tulemust EKRE häälte kasv. Peaksime töötama välja strateegia, millega saaksime vähemalt 30 kohta. Reformierakond on saanud viimasel ajal üle 30 hääle, meie ajaloo parim tulemus 29 häält 2007. aastal.

Anette Parksepp: Jaak Madison lõhkus veeklaasi.

Anette Parksepp: President Arnold Rüütel ütleb EKRE volikogu avasõnad: Meie erakond on kistud suurde sõnasõtta. Sotsiaalmeedia raskekahurivägi ei säästa sõjamoona. Üha enam riivab kõrva nagu juhiksime Eestit totalitaarse riigikorra poole. On küüniline omistada meile püüdlust totalitarismi poole. Me tunnustame demokraatiat: kodanikkonna osalemist, võimude lahusust, seaduse õiguslikkust, inimväärtusi. Samas tuleb nõustuda, et globaalne liberaalse demokraatia võidukäik on peatunud, autoritaarsed režiimid kerkivad esile. Valitseb ebastaabiilsus EL-is.

Indrek Tark: Kohal on nii erakonna juhatus Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Enn Eesmaa, Mihhail Korb, Mihhail Kõlvart, Kadri Simson jt. Volikogu juhatab Kersti Sarapuu. Koos on ligi 150 inimest, neist 108 volikogu liikmed.

Indrek Tark: Keskerakonna volikogu algas Talinnas Mustamäel. Kinnitati päevakord. Jüri Ratas peab ettekande poliitlisest olukorrast.

Anette Parksepp: Selles, et koalitsioon tuleb, on Martin Helme üsna veendunud ja ütleb, et kuigi tähtsad ametikohad pole veel jaotatud, ei saa need ilmselt takistuseks.

Anette Parksepp: EKRE volikogu Radissoni hotellis on algamas. Kohal on Martin Helme, Henn Põlluaas, Arnold Rüütel, Ruuben Kaalep, Jaak Madison ja teised nimekamad tegelased. Neli minutit enne algust saabusid ka Mart ja Helle-Moonika Helme. Martin Helme ütleb, et koalitsioonikõnelustel on suures osas kokku lepitud ja läbirääkimiste tulemusi tutvustatakse ka täna volikogus. Kokku on leppimata riigieelarvelistes küsimustes, mõnes ideoloogilises teemas, mida ta ei soovi nimetada, ja hulga kohtade jaotuses: ministrid, riigikogu komisjonid, järgmine president, Kontrollikoja saadik jne. Täna kinnitab volikogu ka europarlamendi kandidaadid. EKRE on varem teatanud, et nende esinumber on Mart Helme.

Heliis Nemsitsveridze: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243463

Heliis Nemsitsveridze: Vahepeal on kogunenud EKRE volikogu hotellis Radisson. Kaja Kallase ettepanekust Keskerakonnale polevat nad veel kuulnud.

Heliis Nemsitsveridze: Kaja Kallas pöördus Keskerakonna volikogu poole, loetledes põhimõtted, mille alusel võiks toimida kahe erakonna ühine koalitsioon. Kas Keskerakonna volikogu lööb vankuma?http://www.delfi.ee/article.php?id=85762655

Heliis Nemsitsveridze: Isamaa päevaplaanist: "Kavas on ülevaade poliitiilisest olukorrast, Euroopa Parlamendi valimisteks Isamaa valimisnimekirja ja programmi kinnitamine, riigikogu2019 kampaania kokkuvõtted ning muud küsimused,".

Heliis Nemsitsveridze: Isamaa alustab täna kõige varem - juba kell 11. Keskerakond ja EKRE kogunevad kell 12.