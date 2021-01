Poliit-MTÜde rahastamine avalikuks? Varro Vooglaid ähvardab lahinguga, SALK ja LGBT Ühing näevad olukorda helges valguses

Eile õhtul andsid Kaja Kallas ning Mailis Reps ajakirjanikele aru arengutest koalitsioonikõnelustel. Kallas viitas, et poliitiliste MTÜde puhul on vaja selgemat pilti nende toetamisest. "Et kust nende raha tuleb, sest kui nad poliitilisi protsesse väga selgelt mõjutavad, siis peaks see olema samamoodi avalik nagu ka erakondade rahastamine," ütles Kallas.

Parteide puhul avalikustatakse jooksvalt, kes neile annetusi teinud ja mis summades. Põhimõtteliselt võib siis tulevikus olla nõnda, et kui annetada mõnele ühiskonnaelus kaasa löövale MTÜle kas või 10 eurot, on märge selle kohta peagi kõigile kättesaadav.

Vooglaid: vajadusel pöördume kohtusse

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juht Vooglaid kirjutas Objektiivis, et kuigi Kallase jutt oli umbisikuline, on ilmne, et silmas peetakse neid. "Seaduste muutmine ühe konkreetse valitsusparteidele ebameeldiva ühingu tegevuse kahjustamiseks on aga väga näotu – kuigi, tõsi, teatud mõttes võib seda näha ka komplimendina, sest sellest nähtub, kui suureks on kasvanud SAPTK mõju Eesti ühiskonnas ja kui väga liberaalsed parteid SAPTK-d kardavad."

Ta lisas, et kindlasti nad sellise plaaniga ei nõustu ja annavad sellele vastu seistes korraliku lahingu, vajadusel kohtu kaudu. "Tegu on tõsise rünnakuga SAPTK vastu ja kui see läbi läheks, siis saaks meie tegevusvõimalused Eesti ühiskonnas ränga hoobi."

Delfi tahtis Vooglaiult täpsemalt uurida, miks nende toetajad avalikustamist pelgavad, ent ta keeldus. Kuuldes, et helistatakse Delfist, lõpetas Vooglaid kõne.

Peagi ministriportfellist ilma jääv Martin Helme kirjutas eile sotsiaalmeedias, et eesmärk ei ole kodanikuühiskonna parem läbipaistvus, vaid see, et tasalülitada ainus päriselt seda terminit auga välja teeniv seltskond ehk konservatiivne seltskond. Ta oletas ka, et "vikerkaarevärvilised" või SALK kindlasti ei kuulu nende hulka, kes peab rahastuse avalikustama.

SALK on oma toetajad juba avalikustanud

Vastukajaks andis Tarmo Jüristo juhitav SALK (sihtasutus Liberaalne Kodanik) oma Facebooki lehel teada, et tervitavad tulevase valitsuse algatust. Helmele vastavad nad torkega, et otsustasid seda liberaalse totalitarismi vääramatult saabuvat teerulli omalt poolt ennetada, avalikustades kõik toetajad nimepidi juba eelmisel aastal, viimati uuendati nimekirja kolm päeva tagasi. "Samuti lubame, et aasta kokkuvõttes teeme ja avalikustame detailsema ülevaate rahastusest koos statistikaga."