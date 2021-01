Põlenud Maardu sotsiaalmaja taastamine maksub sadu tuhandeid eurosid

Eelmise nädala reede õhtul lahtise leegiga põlenud sotsiaalmajale Maardus on tehtud esialgsed kahjude hinnangud Salva Kindlustuse poolt ning need võivad ulatuda sadadesse tuhandetesse. Tules hävines hoone kolmas korrus ja parem tiib täielikult ning kustutusvee kahjustused ulatuvad keldrini

Reede, 8. jaanuari õhtul alanud põlengu põhjused on veel selgitamisel. Tulekahju sai alguse teiselt korruselt ning levis akna kaudu kolmandale korrusele. Halvimast päästis tööle hakanud signalisatsioon ning kohapeal olnud valvurid, kes teavitasid elanikke ning päästsid ka ühes põlevas korteris olnud inimese. Esialgsetel andmetel oli majas kokku 42 inimest, kellest 6 anti üle kiirabile.

„Inimelud on alati prioriteediks ja seepärast on ka hoonele kahjud nii suured,“ selgitas Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu. „Kuna hoones asus suur hulk inimesi, siis alustasid päästjad esmalt elanike evakueerimisega ning seepärast jõudis tuli ka levida.“

Soosalu lausus, et kolmekordse sotsiaalmaja kolmanda korruse konstruktsioonid olid täielikult puidust ning olid suhteliselt alles renoveeritud. „Kolmas korrus ja teise korruse parem tiib hävinesid täielikult ning kustutusvee kahjustused jooksevad keldrini välja. Seega on praegusega hoone täielikult elamiskõlbmatu. Lähiajal peame nüüd ekspertidega välja selgitama, mida ja kui palju saab taastada, kuid juba praegu on selge, et alla kuuekohalise summata siin hakkama ei saa,“ märkis Soosalu.

Maardu sotsiaalmaja põleng jättis koduta üle viiekümne inimese. Maardu linnavalitsuse esindaja märkis laupäeval Delfile, et kõik sotsiaalmajas elanud isikud on leidnud endale ööbimiseks sobiliku pesapaiga. Küll aga on väheke tegemist selle nimel, et igale inimesele oleks tagatud stabiilne paik, mida nimetada koduks pikemaajalises perspektiivis - osa elanikest viibib praegu veel hotellis, osa sugulaste juures, osa haiglas.



Põlenud Maardu sotsiaalmaja Foto: Salva Kindlustus

