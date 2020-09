Polegi hiromant? Reinsalu kuulis Soome reisipiirangute karmistamisest juba eelmisel nädalal

"See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta. Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida," rääkis Reinsalu eile ERR-ile.

Helsingin Sanomat märkis, et Reinsalu avaldus on kummaline, arvestades, et Soome valitsus pole oma otsusest teatanud. Lisaks märgitakse, et Reinsalu ei võtnud arvesse kõiki leevendusi, mida Soome valitsus on üle lahe reisimiseks teinud. Näiteks saaks Soome teha Eestist tšarter- ja grupireise ka siis, kui Eestis nakatumisnäitaja ulatub üle 25, kui reisi pikkuseks on maksimaalselt 72 tundi.

Soome ametkonnad olid ajalehe teatel rõhutanud, et mingit uut otsust ei ole tehtud.

Täna kinnitas Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä, et alates esmaspäevast hakkab Eestist Soome saabujate jaoks kehtima karantiinisoovitus. Põhjuseks on see, et Eestis ületab haigestumine Soome seatud piiri 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, vahendab Yle Uutiset. Sellega kinnitus Reinsalu eilne väide, et säärane asi 28. septembrist aset ka leiab.

Eesti välisministri Urmas Reinsalu eilse ennustuse kohta, et Soome karmistab reisimisreegleid, ütles Pimiä: "Jah, ta tõlgendab täiesti õigesti."

Välisministri selgitused põhinesid välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova sõnul eelmisel nädalal Eesti-Soome ühises töögrupis Soome esindajate poolt edastatud infol Eesti esindajatele Soome asutuste tegevuste kavandamise kohta.

"Eesti ja Soome välisministrite poolt moodustatud Eesti-Soome töögrupi ülesandeks on kaardistada koroonakriisist tulenevad probleemid ning panna paika koostöömeetmed," selgitas Kamilova Delfile.

Välisministeerium töötab aga Kamilova sõnul selle nimel, et säiliksid võimalikult avarad liikumisvõimalused. "Kõigist Soome langetatavatest otsustest teavitab välisministeerium avalikkust," lubas ta.