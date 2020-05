Põhjanaabrite valitsus otsustas: tööliste pendelränne Soome ja Eesti vahet on lubatud 14. maist

"Testi, jälita, eralda," kirjeldas Soome peaminister Sanna Marin valitsuse pressikonverentsil riigi strateegia muutumist koroonaviirusega võitlemisel. Nakatumiskordaja on ta sõnul jõudnud 0,8-ni ja aeg on piiranguid leevendada.

"Tööränne on nüüd võimalik. Turismi veel ei avata," lisas Marin.

Soome siseminister Maria Ohisalo kommenteeris, et alates 14. maist avatakse tööränne ja muu hädavajalik liikumine riigipiiridel. "Vabaajareise välismaale me endiselt ei soosi," sõnas Ohisalo. Soome piirivalve tegevust veel ei peatata ja riiki sisenejad peavad ka edaspidi täiendavaid nõudeid täitma. Ohisalo avaldas lootust, et Soome sisenejad on ka vabatahtlikult nõus igaks juhuks esimesed neliteist päeva karantiinis veetma.

Piirangud reisimise osas lõppevad aga osaliselt. Nende eesmärk on lubada liikumist just tööjõul ja see toimub vaid Soome ja teiste Schengeni riikide vahel, kirjutab Iltalehti. Mis puutub turismi, siis see pole valitsuse hinnangul veel soovitatav. Milliselt reisipiirangud veel jäävad, on täpsemalt paikapanemisel.

„Nüüd saab kommenteerida Soome valitsuse seisukohti piirangute leevendamiseks. 14. maist alates on lubatud tööränne ning samuti erakorraline või vältimatu muu liikumine. Kui nüüd öelda juurde, et millised on täpsustused sellele, mis puudutab liikumise täpsemaid tingimusi, tehnilisi asjaolusid, siis me kindlasti katsume selle väga kiiresti välja selgitada,” ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Väga oluline on ära märkida, et muudatus puudutab neid, kellel on alaline töökoht Soomes. Reinsalu sõnul oli talle küll varem teada, et arutelu sel teemal Soome valitsuses eile või täna oli, kuid millal see otsus avalikustakse, seda ta ei teadnud.

Soome otsus taastada tööränne on osa riigi kavast järk-järgult koroonaviirusega kehtestatud piiranguid leevendada.

Eestlaste jaoks oli piiri sulgemine märgiline probleem, kuna lõhkus ajutiselt paljud perekonnad - mõni pereliige jäi Soome tööle ning polnud vahepeal võimalik naasta.

Möödunud nädalal saatis Eesti tööandjate keskliit Soome peaminister Sanna Marinile kirja, kus paluti, et töölised võiks sõita Eesti ja Soome vahet.