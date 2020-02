Põhja-Eestis sajab täna lund, Lõuna-Eestis ja saartel vihma

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval enamasti pilves ilm. Põhja-Eestis sajab tihedat lund ja tuiskab, Kesk-Eestis tihedat lund ja lörtsi, Saaremaal ja Lõuna-Eestis tuleb ka vihma.

Nagu kirjutas eile hilisõhtul Soome ajaleht Iltalehti, on ilmastiku ennustamine Soome lõunarannikul sel nädalal meteoroloogide jaoks väga raske. Ühelt poolt hoiab Soome kohal olev kõrgrõhkkond taeva selge ja toob kaasa külmakraade. Teisest küljest tähendab Läänemere kohal asuv madalrõhkkond Eestile mitte ainult lund, vaid isegi lumekaost.

Vähemalt nädala lõpuni valitseb Soomes külm õhumass, kinnitas meteoroloog Ilkka Olando ajalehele Iltalehti.

Eesti teed püsivad täna valdavalt lumised või soolalumesegused. Liiklejail palub maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus sõita ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumised või sõidujäljed soolaniisked ning sõidujälgede-radade vahel on soolalumesegu. Kohati esineb teedel lumetuisku. Teeolud on talvised, sajus halvenevad kiiresti ning muutlikes oludes on libeduse oht kõrge. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel.

Ühtlasi soovitab maanteeamet sõidukijuhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.