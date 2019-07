Põhja-Eesti ühistranspordikeskus pole probleemse bussifirma ATKOga bussiveo lepingut ennetähtaegselt lõpetanud

Mai lõpus sõlmisid ATKO Liinid OÜ ja Põhja Eesti ÜTK lepingu lõpetamiseks kompromisskokkuleppe, mille järgi pidi ATKO esitama Harku valla kohta ühe nädala jooksul ning Harjumaa läänesuuna kohta ühe kuu jooksul avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

ATKO bussid sõidavad ka mujal Eestis. Näiteks Pärnumaal teenindab ATKO juba üle kümne aasta linnalähiliine. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul pole siiski leping sõlmitud ATKO Liinid OÜga, millega käivad viimase aja vaidlused, vaid ATKO Bussiliinid ASiga.

Kärpuk ütles, et pidid uue hankega vaidlustuste tõttu ATKOga vana lepingut edasi lükkama, kuid uus leping sõlmiti samuti ATKO Bussiliinidega ja firma teenindab Pärnumaa linnalähiliine ka järgmised kümme aastat.

Probleeme on siiski ka Pärnus. “Loomulikult ei saa keegi olla rahul kümnete ärajäänud reisidega jaanuarist märtsini ning aeg-ajalt ettetulevate liinihäiretega suvekuudel,” sõnas ta. Kärpuki sõnutsi oli valdav enamus häiretest tingitud vanadest bussidest, mis pidid asenduma uutega juba selle aasta alguses, kuid uue hanke vaidluste tõttu nii ei juhtunud.

ATKO kodulehe järgi teenindab ka Jõgevamaa liine ATKO Bussiliinid. MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liikme Heldur Lääne sõnul pole ATKOga seoses erilisi probleeme olnud “Peab märkima, et olenevalt piirkonnast on ATKO minu arvates ka kohalikku nägu. Tegelikud tegijad on ju enamasti kohalikud,” ütles Lääne.