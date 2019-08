Põhja-Eesti ühistranspordikeskus lõpetab koostöö ATKOga

Peale selle ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Delfile, et aasta alguses algatati ATKO raskete rikkumiste osas haldusmenetlus, mis võib päädida bussifirma tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamisega.

Menetlus algatati, sest bussiettevõte on silma jäänud mitmete raskete autoveoalaste rikkumistega.

"Sinna alla läheb näiteks selline rikkumine, kui politsei on teinud otsuse, et buss enam edasi sõita ei tohi, kuid ettevõtja või bussijuht on kehvas seisus sõiduki siiski liinile lasknud. Samuti kuuluvad nende alla juhi sõidu- ja puhkeaja rikkumised, kui sõidetakse kauem kui ette nähtud või manipuleeritakse sõidumeerikuga," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel.

Mai lõpus sõlmisid ATKO Liinid OÜ ja Põhja Eesti ÜTK lepingu lõpetamiseks kompromisskokkuleppe, mille järgi pidi ATKO esitama Harku valla kohta ühe nädala jooksul ning Harjumaa läänesuuna kohta ühe kuu jooksul avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

Pidevad probleemid

Juunis tegi maanteeamet ATKOle ettekirjutuse, sest firma juhid jätsid kahel korral Narva linna avalikel linidel järelvalvet teostanud ametnikud bussist maha ja firma ei vastanud maanteeameti järelepärimisele.

Problemaatiline bussiettevõte teenindab ka mujal Eestis. Näiteks Pärnumaal teenindab ATKO juba üle kümne aasta linnalähiliine. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul pole siiski leping sõlmitud ATKO Liinid OÜga, millega käivad viimase aja vaidlused, vaid ATKO Bussiliinid ASiga.

Kärpuk ütles, et pidid uue hankega vaidlustuste tõttu ATKOga vana lepingut edasi lükkama, kuid uus leping sõlmiti samuti ATKO Bussiliinidega ja firma teenindab Pärnumaa linnalähiliine ka järgmised kümme aastat.