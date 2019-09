Põhja-Eesti ühistranspordikeskus lõpetab ATKO-ga lääne suunal lepingu

PEÜ juhatuse esimees Andrus Umboja ütles Delfile, et lääne suunal lõpetatakse ATKO-ga leping aasta lõpuks ja uuest aastast peaks hankega leitama liinidele uus vedaja.

"Meil on turul olemas ka teisi suuri ja väikseid vedajaid, kes on valmis ilmselt lepingumahud üle võtma. Lääne suunal on olemas ka 26 riigi poolt antud nn pilvebussi, mis lähevad uuele vedajale kaasa. Siis ei ole ka seda riski, et oleks vaja nii palju uusi busse," ütles Umboja. Uuel vedajal on seega praktiliselt vaja leida vaid bussijuhid.

Praegusel hetkel jätkab PEÜ ATKO-ga läbirääkimised, et leida kompromiss lepingu lõpetamise osas. "Hetkel on näha, et kompromiss ATKO-ga on võimalik. Proovime saavutada juba selle paari-kolme kuu jooksul saada kokkuleppe veo lõpetamiseks, et vahepeal saaks läbi teha uue hanke ja panna lääne suunale aasta algusest uus vedaja peale," ütles Umboja.

Ida suunal ei ole nõnda palju rikkumisi esinenud ja seetõttu esialgu jäetakse need liinid ATKO teenindada. Samas ei loobu PEÜ võimalusest ka ida suunas lepingud lõpetada. "Kui olukord ei parane ja need rikkumised jätkuvad, saab keskus tulla uuesti ka selle juurde, et need lepingud lõpetada," ütles Umboja.

Uus vedaja läheb oluliselt kallimaks

Umboja tõdeb, et uue vedaja leidmine läheb keskusele oluliselt kallimaks ja vaja võib minna ka riigi abi. "Kui praegu toimus liinivedu hinnaga 0,85 eurot liinikilomeetri kohta, siis eeldatavasti see hind kasvab üle euro," ütles Umboja. Eeldatavasti kujuneb uue vedaja hind 1,3 euro lähedale, mis tähendab, et leping läheb oluliselt kallimaks.