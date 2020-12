Põhiseaduskomisjonil tuleb abielureferendumi eelnõu muudatusettepanekud nädalaga läbi töötada

Põhiseaduskomisjon otsustas, et abieluteemalise rahvahääletuse eelnõu teine lugemine on plaanis juba 11. jaanuaril. Muudatusettepanekud tuleb esitada 30. detsembriks.

Opositsioon plaanib eelnõu menetlemise seisata sellega, et esitab nii suurel hulgal muudatusettepanekuid, et neid ei jõua komisjonis õigeks ajaks läbi arutada ja eelnõud vastavalt muuta. Muudatusettepanekud tuleb esitada 30. detsembriks, mis tähendab, et komisjonil jääb nädal aega, et selle tööga valmis saada.

Samal ajal tahab koalitsioon asjaga kiirelt edasi liikuda, sest eelnõu peab saama riigikogu heakskiidu vähemalt kolm kuud enne rahvahääletuse planeeritud toimumisaega 18. aprillil.

"Selles, et EKRE seda tahab ja sellist pretsedenti on valmis looma, pole põhjust kahelda. Et riigikogus on olemas piisav enamus, et sellist sigadust teha, selles ma julgen kahelda," rääkis sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar Delfile.