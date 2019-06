Põhiseaduskomisjoni erakorralistel esimehe valimistel saatis edu Paul Puustusmaad

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Puustusmaa ütles mullu suvel Eesti Päevalehele, et Eestis osaleb peaministriparteina seadusloomes ja valitseb rahvast poliitiline ühendus, kes on ühes kuriteos süüdi mõistetud, teises kohtu all ja kolmandas prokuratuuri menetluses ning kelle paljud juhtivad liikmed on eri õigusrikkumistes, sealhulgas kriminaalsetes, süüdi mõistetud, karistatud. Ta rääkis toona Keskerakonnast. Puustusmaa lisas, et Keskerakond tuleks laiali saata.

Delfi toimetus pole veel Puustusmaalt endalt uue rolli kohta kommentaari saanud.

Põhiseaduskomisjon on riigikogu alatine komisjon, mille töövaldkond on piiritletud põhiseaduslike aspektidega. Komisjon menetleb muu hulgas põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid ning riigikogu, presidendi, valitsuse, riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid, samuti kodakondsust, välismaalasi ja valimisi käsitlevaid eelnõusid.

Paul Puustusmaa on jurist ja poliitik. Ta lõpetas 1981. aastal Põlva keskkooli ja 1992. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Ta on 2012 aastast Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige, aastatel 2013–2014 oli ta erakonna juhatuse liige, seejärel volikogu liige. 2015. aastal valiti ta erakonna volikogu esimeheks.