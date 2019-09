Põhiseaduskomisjon toetas poliitilise välireklaami keelu tühistamist

Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa märkis, et üha rohkem inimesi annab oma hääle eelhääletamise ajal, mil poliitilise agitatsiooni keeldu pole. „Valijatel peaksid olema võrdsed tingimused. Lisaks on valimisreklaam suuresti tänavatelt internetti kolinud ja seda on keeruline piirata,“ ütles Puustusmaa. Ta lisas, et piirangu otstarbekuse on varem küsimuse alla seadnud ka õiguskantsler.

Komisjoni liige Hanno Pevkur tõstatas küsimuse hääletusruumi mõistest. „Arvestades, et valimised on kolinud ka näiteks kaubanduskeskustesse, on kindla ruumi mõiste seaduse vaates hägustunud. Segaduste vältimiseks tuleb anda selge vastus, kas agitatsioon on keelatud sellisel juhul terves hoones või ei ole tulevikus agitatsioonile üldse piiranguid. Teadlikult uue halli ala loomist ei saa toetada,“ ütles Pevkur.

Istungil osalesid justiitsminister Raivo Aeg ja Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik.

Kandidaatide registreerimise viimasest päevast kuni valimispäeva lõpuni kestab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam praegu keelatud. Keelatud poliitilise välireklaami juhtumitega tegeleb politsei.

Valimisjaoskonnas on keelatud igasugune agitatsioon, sealhulgas ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Keeld ei laiene automaatselt kogu hoonele, milles asub hääletamisruum. Valimispäeval on aktiivne valimisagitatsioon keelatud kõikjal, sealhulgas televisioonis ja raadios.