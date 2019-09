Põhiseaduskomisjon toetas kodakondsuse taotlemise lihtsustamist Eestis sündinud lastele

Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa märkis, et valitsuse eelnõu puudutab potentsiaalselt umbes 1500 alaealist.

"Kehtiva seaduse järgi peab vanem taotlema Eesti kodakondsust korraga endale ja lapsele, aga eelnõuga loome vanemale võimaluse taotleda kodakondsust ainult lapsele," selgitas esimees.

"Oluline on see, et määratlemata kodakondsusega ehk niinimetatud halli passiga vanematest või siis vanavanematest üks oli seisuga 20. august 1991 Eesti elanik," lisas Puustusmaa. Eelnõu puudutab tema sõnul alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik.

Istungil Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni sama valdkonda puudutavat eelnõu tutvustanud Jevgeni Ossinovski sõnul on valitsuse eelnõu suuresti sümboolse väärtusega. "Neist 1500 lapsest enamik ei saa paraku Eesti kodanikuks enne täisikka jõudmist, sest Venemaa ei võimalda neil varem oma riigi kodakondsusest loobuda."

Ta lisas, et sotsiaaldemokraatide eelnõuga soovitakse anda lastele võimalus saada Eesti kodanikuks kohe. "Soovime võimaldada Eesti kodakondsuse kõigile lastele, kelle esivanemad elasid taasiseseisvumise ajal Eestis ehk ligi 8000 alaealisele," ütles Ossinovski.