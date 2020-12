Põhiseaduskomisjon soovib abielu rahvahääletuse eelnõu saata teisele lugemisele 11. jaanuaril

“Komisjon tegi otsuse, et abieluteemalise rahvahääletuse eelnõu jõuab riigikogu suurde saali teisele lugemisele 11. jaanuaril. Ma ei saa aru, kuidas on ilma seadust ja õigust rikkumata võimalik seda üldse teha,” ütles sotsiaaldemokraadist põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets Delfile.

Riigikogu põhiseaduskomisjonil on abieluteemalise rahvahääletuse menetlemisel oluline roll, kuna kõik muudatusettepanekud jõuavad sinna. Komisjon otsustab, kas ettepanekuid liita ja kas nende argumentatsioon peab ehk komisjon valmistab ette eelnõu, mis saadetakse suurde saali teisele lugemisele.

See kõik nõuab aega, kuid koalitsioonil on kiire, sest eelnõu peab saama riigikogu heakskiidu vähemalt kolm kuud enne rahvahääletuse planeeritud toimumisaega 18. aprillil.

Läänemetsa sõnul ootavad põhiseaduskomisjoni ees rekordpikad istungid. “11. jaanuaril algab riigikogu kevadistungjärk ja selle päeva töökord näeb ette, et põhiseaduskomisjoni istung algab kell 11 ja kell 15 algab juba riigikogu istung. See tähendab, et koalitsioon tahab korraldada enne 11. jaanuarit mitu erakorralist istungit. Mina arvan, et me läheme vastu ajaloolilisele komisjoni maratonistungile. Seda pole kunagi varem Eestis olnud.”

Läänemetsa hinnangul pole põhiseaduskomisjonil eelnõule tulevaid muudatusettepanekuid võimalik nii kiiresti ka sisuliselt läbi vaadata. “See on omaette probleem, kuidas see õiguslikult võimalik on. Komisjoni õigus- ja teised eksperdid peavad ette valmistama kogu materjali komisjonile otsustamiseks. Kui neid muudatusettepanekuid on isegi 100 või 200 (opositsioon on rääkinud kümnetest tuhandetest muudatusettepanekutest — toim), siis ei ole neid ikkagi võimalik õiguslikust aspektist lähtudes läbi vaadata, arutada ja hinnata,” leidis Läänemets.

“Jah, seda on võimalik teha n-ö normitehniliselt, et kopeeritakse ettepanekuid suvaliselt mingitesse lahtritesse kokku. Aga sisuliselt ei ole see võimalik,” rõhutas ta.

Läänemetsa sõnutsi eeldab koalitsioon, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Reformierakonna fraktsioonid ei esita ühtegi sisulist muudatusettepanekut, mistõttu oleks need võimalik üheks paketiks koondada, mida on võimalik ühe korraga maha hääletada. "Eeldatakse, et me teeme ettepanekuid, mis on numbrilised või kuidagi muudmoodi suvalised. Ei ole kõik ettepanekud suvalised. Seetõttu võib tekkida õiguslik probleem, mis tähendab, et riigikohus võib öelda, et menetlusprotsessi on oluliselt rikutud ja rahvahääletust teha ei saa.”