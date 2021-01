Põhiseaduskomisjon saatis rahvahääletuse eelnõu täiskokku viie muudatusettepanekuga

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets märkis täna juba päeval meediale, et opositsiooni obstruktsioonitaktikale kavatsetakse vastata sidudes mitmed tuhanded muudatusettepanekud kokku. Hääletusele ei läheks need seega mitte tükk-tüki haaval, vaid ühe kamaluga. Kokku oleks hääletust väärivaid tükke viis - ülejäänud neli on sotsiaaldemokraatide poolt välja töötatud muudatussoovitused.

"Sellest gigantsest massist oli neli konkreetselt abielu mõistega seotud asja, mis polnud jaburus, põhiseaduse vastane, mis polnud ebaadekvaatne," märkis Poolamets. "Ühtegi ettepanekut me prügikasti ei viska. Viime need riigikogu suurde saali ning kui neid ei lükata seal tagasi, saadetakse kogu see hulk siia komisjoni siia menetlemiseks," lisas ta.

Opositsiooni juht Kaja Kallas märkis siis, et muudatusettepanekute ühte patta panemine on riigikogu kodukorra vastu. Kallas sõnas, et ka sidumisloogika on tema jaoks ebaselge.

Kallas tõi välja, et põhiseaduskomisjon rikub siinkohal veel teistki reeglit: igat muudatusettepanekut, mis on teeninud komisjonilt kaks poolthäält, saab panna suures saalis hääletusele. Praegune taktika, mille alusel korjatakse muudatusettepanekud grupiti kokku, võtab Kallase sõnul temalt riigikogu saadikuna ära võimaluse hääletada.

Abielureferendumi eelnõu saadeti riigikokku

Hilisõhtuni kestnud komisjoni arutelu päädis koalitsiooni tahtmisega - abielureferendumi eelnõu otsustati saata kolmapäeval riigikogu suurde saali teisele lugemisele viie muudatusettepanekuga. Komisjon otsustas teha ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus.

Komisjonis ei leidnud toetust ükski viiest muudatusettepanekust, teatas riigikogu pressiteate vahendusel.

Komisjon ei toetanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud ettepanekuid, mille eesmärk oli panna 18. aprillil rahvahääletusele küsimused „Kas abielu peab olema sõlmitud mehe ja naise vahel?“, „Kas abielu võiks edaspidi sõlmida kahe inimese vahel, sõltumata nende soost?“ ning „Kas abielu peab Eestis jääma ainult mehe ja naise vaheliseks liiduks?“.