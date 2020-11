Põhiseaduskomisjon kaasab huvigrupid välismaalaste seaduse arutellu

Komisjoni esimehe Alar Lanemani sõnul puudutab antud teema nii paljusi valdkondi ja inimesi meie ühiskonnas. „Seetõttu on loomulik ja loogiline, et kuulame eelnõu menetluse käigus huvigrupid ära,“ rääkis Laneman. „See on väärtuslik alus selleks, et tekiks parem teineteisemõistmine ja hea eeldus edasiseks koostööks. Eesmärk on saavutada olukord, kus ei oleks rahulolematuid meil, ega ka meie riiki saabujate hulgas.“

"Oleme mitme komisjonis korraldatud kuulamisega jõudnud sinnamaale, et näiteks eelnõusse kirjutatud piirangud IT sektori töötajatele pole põhjendatud,“ ütles komisjoni aseesimees Lauri Läänemets. „Sama kahtlus on ka hariduse ja põllumajanduse osas. Loodame, et täna saadava sisendiga õnnestub parandada need ministeeriumi puudujäägid."

Eelnõuga (241 SE) korrastatakse välismaalaste Eestis töötamise regulatsiooni ja välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja elama asumise tingimusi, arvestades pidevas muutumises olevat keskkonda ja sellest tulenevalt uusi vajadusi ning pidades silmas ka erinevates riiklikes arengukavades toodud eesmärke.

Riigikogu konverentsisaalis toimuvale kinnisele istungile on kutsutud Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Põllumajandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Asutajate Seltsi, Startup Estonia, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni, MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni, Rektorite Nõukoja, Tartu Ülikooli ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad.