Põhiseaduskomisjon hääletas abielureferendumi eelnõu oma päevakorrast välja

Põhiseaduskomisjoni liige, Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et abielureferendumi eelnõu selle nädala päevakorrast maha võtmise poolt hääletasid neli opositsioonisaadikut ja üks koalitsiooni liige - isamaalne Siim Kiisler. Kiisler kuulub Isamaa Parempoolsete liikmehendusse, kes on avalikult väljendanud seisukohta, et rahvahääletust ei peaks korraldama.

Kallas ütles, et hääletuse tulemus ei saanud teistelt liikmetelt, kes eelnõu arutamise poolt olid, mitte mingisugust reaktsiooni. "Oli nii, nagu oli, midagi rohkem keegi ei öelnud," sõnas ta.

Kuigi sel nädalal hääletas komisjon eelnõu oma päevakorrast välja, siis tuleb see kindlasti taas nende lauale, nentis Kallas. Kuna järgmine nädal on istungitevaba nädal, siis käib jutt ülejärgmisest nädalast.

Küsimusele, kas tänane hääletus on osa obstruktsioonist, Kallas otse ei vastanud. "Meie seisukoht on alati olnud, et ühiskonda lõhestavat referendumit korraldama ei peaks ning riigikogul on palju olulisemaid ja sisulisemaid teemasid, millega tegeleda," sõnas ta.

Põhiseaduskomisjoni esimees, EKRE liige Anti Poolamets ütles, et ei usu, et tänane hääletus edaspidi korduma hakkab ja abielureferendumi eelnõu arutamine laualt maha võetakse. "Erakonna juhtide tasemel on väga selge tahe selle eelnõuga edasi minna ja nende seisukoht on kindel, ka Isamaa oma," sõnas Poolamets.

Ainsa koalitsioonisaadikuna tänasel hääletusel opositsiooni toetanud Kiislerit pole Delfil õnnestunud veel tabada.