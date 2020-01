Põhiseaduse muutmine ja erakorraliste valimiste korraldamine on keeruline ettevõtmine

Mäletatavasti kiitles EKRE koalitsiooniläbirääkimiste ajal, enne Jüri Ratase teise valitsuse ametisseasumist 29. aprillil, et on saanud kuldvõtmekese kõigi nende asjade ärategemiseks, mis koalitsioonilepingusse sisse ei lähe. Kooseluseaduse tühistamine oli EKRE eesmärk juba enne valitsusse jõudmist, kuid koalitsioonileppesse see ei jõudnud. Kokku lepiti hoopis selles, et kooseluseadust tühistama ei hakata, aga rakendusakte ka vastu ei võeta. Ehk siis see teema lihtsalt külmutatatakse. Küll aga leppisid valitsust moodustavad erakonnad EKRE algatusel kokku selles, et kohalike valimiste aegu korraldatakse rahvaküsitlus põhiseaduse täiendamise asjus klausliga, et abielu tuleb käsitleda mehe ja naise liiduna.

Juba koalitsiooniläbirääkimiste aegu tekkinud juriidiline arutelu viitas sellele, et EKRE üles kiidetud kuldvõtmeke ei keera: see eeldab põhiseaduse muutmist, mis on keeruline ja aeganõudev.

Põhiseadust saab muuta seadusega, mis on vastu võetud kas rahvahääletusel või riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt, kusjuures esimeses voorus piisab läbiminekuks 51 häälest riigikogus, kuid vaja on ka muudatuse teistkordset heakskiitmist – siis juba 61 häälega. Põhiseaduse muutmise eelnõu tuleb arutada kokku kolmel lugemisel ja alles kolmandal lugemisel otsustatakse põhiseaduse muutmise viis. Riigikogu võib põhiseadust muuta ka kiireloomulises korras, kuid sellisel juhul on vaja nelja viiendiku ulatuses poolthääli, mida parlamendi senine matemaatika võimaldanud ei ole.

Rahvaküsitlusi võib korralda mis tahes teemal, seda on tehtud ja tehaksegi, aga küsitluse iseloom on peaasjalikult informatiivne. Rahvaküsitluse tulemusena põhiseadust muuta ei saa – riigikogu peab rahvaküsitluse tulemusi küll arutama, aga automaatset seadusemuudatust see kaasa ei too.

Rahvahääletuse ehk referendumi kaudu on Eestis seni riigielu seisukohalt olulisi küsimusi otsustatud kahel korral: esiteks põhiseadust vastu võttes ja teist korda siis, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga. Eesti praegune põhiseadus hakkas kehtima 1992. aastal, enne seda toimunud rahvahääletuse osalenutest oli selle vastuvõtmise poolt 91,9 protsenti. Euroopa Liitu astumise referendum toimus 2003. aastal. Euroopa Liitu astumine tähendas ka põhiseaduse muutmist ja vastava põhiseaduse muudatuse poolt hääletas tol korral 66,92 protsenti referendumil osalejaid.

Rahvahääletusele on aegade jooksul püütud panna nii kooseluseadust kui ka presidendi otsevalimist, kuid senimaani ei ole kumbki õnnestunud, õnne on katsutud teistegi üksikküsimustega, edutult. Presidendi otsevalimise eelnõusid on esitatud alates riigikogu esimesest koosseisust. Praegu tegutseb riigikogus eelmise aasta mais asutatud otsedemokraatia toetusgrupp, mis koosneb eranditult EKRE erakonna saadikutest. Rühma juhtiv Paul Puustusmaa on selgitanud, et grupi eesmärk on tugevdada kehtivat riigisüsteemi ning edendada demokraatia ja ühiskonna arengut positiivses suunas.