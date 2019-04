Põhimaanteede neljarajaliseks ehitamine saab alata alles mitme aasta pärast

Koalitsiooni moodustavad Keskerakond, EKRE ja Isamaa on kokku leppinud, et Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva suunduvad riigimaanteed tuleb ehitada 2+2 rajaliseks. Samas on nende teede arendmine koalitsioonileppes kirjas vaid eesmärgina ehk alles väga algusjärgus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koalitsiooni osapooled on nõus, et teedeehituse rahastamist tuleb vaadata eelarvelistest vahenditest, Euroopa fondidest ja vajadusel laenu kaasabil.

"Kindlasti tuleb tegeleda kõikide eeltöödega - see on nii projekteerimine, vajadusel kuskil maade ostmine -, et me oleks valmis selleks, et selle projektiga edasi minna. Siis saab edasi otsustada, millisel moel me saame sinna kasutada Euroopa rahastust, kui suures mahus me saame kasutada Euroopa rahastust ja mida tuleb siis veel täiendavalt teha. Siin on jällegi seesama laenu küsimus, et kuidas see on graafikus teiste suurte objektidega," rääkis keskerakondlasest majandusministri kandidaat Taavi Aas.