Põgenikevoo valguses: välisminister lubab vajadusel Bulgaariale ja Kreekale piirikaitseks abi

Reinsalu vestles täna telefonitsi Kreeka ja Bulgaaria välisministriga seoses Euroopa Liidu välispiirile Türgi territooriumilt kiiresti koonduva põgenikemassiga.

Meie välisminister rõhutas Euroopa Liidu välispiiri kaitsmise olulisust ning väljendas täielikku toetust tegevustele, mida riigid välispiiri hoidmiseks peavad vajalikuks.

„Eesti on koheselt valmis arutama Kreeka ja Bulgaaria piirivalve abistamist nii varustuse kui ka korrakaitsjatega, kui riigid seda vajalikuks peavad,“ lubas Reinsalu ning lisas, et Bulgaaria ja Kreeka välisministrid väljendasid Eesti valmisoleku suhtes tänulikkust.

Eeldatavalt arutavad kujunenud kriisi Euroopa Liidu välisministrid erakorralisel ametlikul nõukogu istungil.

Taustast

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et lubab põgenikel Türgist edasi Euroopasse liikuda, kuna riik ei tule tema sõnul enam uute Süüriast põgenevate inimeste lainetega toime.

"Mida me eile tegime? Me avasime uksed," ütles Erdogan Istanbulis oma esimeses sõnavõtus pärast õhurünnakut Süüria põhjaosas, milles hukkus 33 Türgi sõjaväelast. "Me ei sulge ust. Miks? Sest Euroopa Liit peaks täitma oma lubadusi."

Türgi liider ütles eile, et alates reedest on Türgi ja Euroopa Liidu piirimaile kogunenud 18 000 põgenikku, lisades, et laupäeva õhtuks võib see arv ulatuda 30 000-ni.

Eile hommikul toimusid Türgi-Kreeka piiril lõksus olevate põgenike ja Kreeka piirivalveametnike vahel kokkupõrked. Kreeka võimud kostitasid Türgi lääneosas Edirne'i provintsis asuvas piiripunktis põgenikke pisargaasiga. Viimased vastasid kivide loopimisega.