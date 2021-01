Podcast "Vaim vardas": Kas kirjanik võib olla pervert? Kas Dostojevski oli pedofiil?

Hiljaaegu skandaali saatel kirjanike liidust välja heidetud Peeter Helme juhtum ajendab mõtlema selle üle, kas kirjaniku loomingut peaks käsitlema ainult esteetiliste kategooriate alusel või tuleks silmas pidada ka inimest, kes need teosed kirjutas. Ja kui pooldada teist võimalust, siis missugused järeldused tuleks sellest teha?

Hvostov on öelnud, et tema pole raevunud lastevanemate liidu liige ega väljaarvamiskultuuri liidu liige, samuti mitte harrastusjuristide liidu liige, ja selle juurde ta jääb. Tema teooria kohaselt käis Helme Armastusesaalis tõenäoliselt järgmise ilukirjandusliku teose loomiseks materjali kogumas ning see peab kirjanikule igal juhul olema lubatav. Hvostov tunnistab, et kasutab oma teostes ise hulgaliselt päriselus kogetut ning on kogemusi otsinud nimelt selle sihiga, et neid loomiseks tarvitada. Loomulikult tuleb Hvostovil vastata küsimusele, missuguseid jäledusi, rõlgusi ja jõledusi on ta valmis omal nahal järele proovima, et neist ilukirjandust luua.

Ent saade ei ole Peeter Helmest. Suurema osa saatest võtab enda alla jutt Fjodor Dostojevskist, kelle suhtes on pikalt püsinud kahtlused, et ta ei olnud pedofiil mitte vaid oma kujutlustes, vaid kuritarvitas päriselt väikesi lapsi. Hvostov kõneleb, kust need kahtlused pärinevad ja kui tõsiselt neid tuleks võtta. Kuulaja otsustada jääb, mismoodi ta uute teadmiste valguses "Idiooti" ja "Kuritööd ja karistust" loeb.

Põgusalt tuleb kõne alla ka teine eesti kirjanduselu suur skandaal, nimelt Kaur Kenderi oma. Mäletatavasti mõisteti Kender kohtus õigeks. Kirjanike, kriitikute ja kirjandusteadlaste abiga jõudis kohus arusaamisele, et teksti nimega "Untitled 12" tuleb pidada ilukirjanduseks. Riivamisi tuleb kõneks ka Vladimir Nabokov, kelle "Lolita" on aegade jooksul põhjustanud küll ärritunud kriitikat, ent mille ilukirjanduslikkust üldjuhul kahtluse alla ei panda, samuti mõningad teised nn transgressiivset kirjandust loonud autorid.

Saade "Vaim vardas" on eetris kord kuus ja seda juhib Vilja Kiisler.