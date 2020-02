Plastikust loobumise kampaania eest PR-auhinnale kandideeriv Stockmann ei ole plastikust loobunud

Eelmise aasta aprillis saatis Stockmanni kaubamaja hingusele viimased ühekordsed müügilolevad plasttooted ning lubas lõpetada nende edasise müügi. Sündmusest tehti kampaania koostöös sõnumi- ja turundusagentuuridega.

Stockmann mõõtis sündmuse edu: 35 meediakajastust ning enam kui sada sotsiaalmeedia postitust, mille kaudu jõudis info kümnete, kui mitte sadade tuhandete inimesteni.

Vaatamata peaaegu aasta eest toimunud plastiku rõõmsatele peiedele, ei ole Stockmann plastiku müümisest täielikult loobunud. Nimelt keelab kaubamaja klienditeenindajatel panna valmistoit kliendi kaasa võetud karpi, olgugi et see on seaduse järgi lubatud ja seda lubavad paljud teised Eesti toidupoed. Lisaks müüb Stockmann enda logoga valgeid kilekotte, mis on tehtud vaid 60% ulatuses taaskasutatud materjalist.

Lugeja foto.

Kampaania alguses ütles Stockmanni direktor Marge Türner, et ettevõte hakkab katsetama valmistoidu müümist keskkonnasõbralikesse toidukarpidesse. Stockmanni turundusjuht Katre Uibomäe ütles täna, et projekt jäi katki, kuna nad hakkasid kahtlema, kas PLA-st tehtud karbid on tegelikult ka loodussõbralikumad kui ühekordsed plastkarbid, mida saab ümber töödelda.

“Keskkonnasõbralikum variant on pea alati toodete taaskasutus ning selle oleme võtnud praegu ka endale peamiseks eesmärgiks,” selgitas ta.

Keeldu valmistoitu kliendi karpi müüa põhjendas Uibomäe sellega, et visuaalselt puhta karbi kohta ei saa kunagi öelda, et see on ka mikrobioloogiliselt puhas: seal ei ole mõnda ohtlikku bakterit, viirust või hallitust.