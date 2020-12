Plaan: Estonia hukupaigas tuleks teha üheksa uut veealust uurimistööd

Haug ütles pressikonverentsil, et viimaste kuude jooksul on ohutusjuurdluskeskused töötanud läbi 1996. aasta Rockwateri sukeldumise salvestusi, näinud Norra dokumentalistide kogu musta materjali ja tellinud hulgaliselt arhiivimaterjale ning ekspertanalüüse.

Need annavad alust öelda, et septembris avalikuks tulnud kaks uut kereauku Estonia vraki pardas pole ilma uute veealuste uuringuteta tõsikindlalt selgitatavad.

Küll saab praeguseks juba välistada hüpoteesid, et augud tekkisid mõne laevaankru mõjul või kunagisel sukeldumisel, mis tehti laevast kütuse eemaldamiseks. Käimas on vöörivisiiri ujuvuse uuring leidmaks, kas laeva võis lõhkuda mööda ulpiv visiir.

„Oleme pöördunud valitsuste poole palvega astuda samme, et saaksime oma ülesandeid täita,” ütles Haug. Kas asutavad sammud tähendavad seaduste muutmist, on riikide otsustada. Haugi sõnul on kõigi kolme riigi keskused uute sukeldumiste vajalikkuses ühte meelt.

Ajal, mil riigid küsimuse otsustavad, tegutsevad keskused uurimisega edasi.

„Meil on laual väga suur hulk materjali, mida me saame läbi töötada ja oodata seda hetke, millal me saaksime käivitada allveeuuringud. See on suurim edusamm, mida me oleme saavutanud. Edasised tähtajad ei sõltu meist,” ütles Haug.

Ohutusjuurdluskeskuste soovitavas uurimisnimekirjas on üheksa uurimismeetodit. „Mitte ainult allveerobotiga vigastuste dokumenteerimine, vaid ka sonar, merepõhjauuring, geoloogiline uuring, laeva ümbruse uuring, katsetükkide võtmine, magnetomeetrilised uuringud,” loetles Haug.

Sel ajal, kui riigid riigid tegelevad nende võimaluste loomisega, koostavad keskused rahalisi plaane ja valmistavad uuringut ette.

Rootsi õnnetuste uurimise ameti esimees Jonas Bäckstrand ütles täna hommikul Stockholmis antud intervjuus, et ilma sukeldumata edasi liikuda ei saa.

„Soovime asjatute spekulatsioonide vältimiseks välja selgitada faktid,” ütles Bäckstrand. „Kaasaegne tehnoloogia pakub tänapäeval suuremaid võimalusi kui aastal 1994 olemas olnud tehnika. Uued sukeldumised on eeldus, et saaksime edasi liikuda.”